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Millet İttifakı'nda adaylık muamması! Akşener 'kazanacak aday' dedi, bir partiden de açıklama: Adayımız...

30.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nda adayın kim olacağı yönündeki açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman, katıldığı programda "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gereken kişinin Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Millet İttifakı'nda adaylık muamması! Akşener 'kazanacak aday' dedi, bir partiden de açıklama: Adayımız...

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday ile ilgili açıklaması gündem olmuştu. Kazanacak bir adayın olması gerektiğini ifade eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ise "Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut" demişti.

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MİLLET İTTİFAKI'NDA YENİ ADAYLIK AÇIKLAMASI

Millet İttifakı'nda adaylıkla ilgili bir açıklama da Saadet Partisi Gençli Kolları Başkanı ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman'dan geldi. Karaduman, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini ifade etti.

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"BENİM DE GÖNLÜMDEN GEÇEN..."

Karaduman'ın açıklamasından satır başları:

"Her siyasi partiye mensup olan insanların için gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayı kendi genel başkanıdır. Parlamenter sistemde her partinin genel başkanı Başbakan adayıdır ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde her partinin adayı doğal olarak Cumhurbaşkanı adayıdır. Ben de bir Saadet Partili olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki benim de gönlümden geçen Saadet Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olaması gereken kişinin Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim. Bunu bir Saadet Partili olarak da söylemiyorum. Hem bilge kişiliği hem siyasi tecrübesiyle hem Türkiye'de bürokrasi geleneği tecrübesiyle ben Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun aday olması gerektiğini düşünen insanlardan biriyim."

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Meral Akşener İYİ Parti Millet İttifakı saadet partisi

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