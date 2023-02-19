Milleyha Kuş Cenneti, 'cehenneme' döndü! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı. Deprem sonrası toplanan çöp ve molozların Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne döküldüğü ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeden 200 kamyon çöp ve moloz yığının toplandığı öğrenildi.

MOLOZ VE ÇÖPLER KUŞ CENNETİNE DÖKÜLDÜ

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Enkazla ortaya çıkan moloz ve çöpler de taşınmaya başlandı. Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran, bölgeden göç eden kuşların da dinlenme alanı olan Milleyha Kuş Cenneti'ne depremin ardından ortaya çıkan moloz ve çöpler döküldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala çöp ve moloz dökülmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeden 200 kamyon çöp ve moloz yığının toplandığı öğrenildi. Kumsal ile kuşların olduğu bölgedeki son durum, dronla görüntülendi.

Görüntülerde yer yer çöp ve molozların olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

