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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yeni bir gelişmeyi açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda "7
Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." ifadesine yer verdi.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS

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