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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklarla göz göze geldi, konuşmasını yarıda kesti

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

Burdur’da toplu açılış törenine katılan Bakan Selçuk havanın soğuk olmasından dolayı çocukların üşümemesi için konuşmasını kısa tuttu. Selçuk, "Ciddi bir rüzgar var. Fazla uzatmak istemiyorum. İkide bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı diye. Onları bekletmemek adına konuşmama son vermek istiyorum" dedi.

Burdur’da temaslarını devam ettiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni hizmet binası, Necip Fazıl Kısa Kürek Konferans Salonu, Şirinevler Anaokulu ve 50 kişilik yemekhaneden oluşan toplu açılış törenine katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından minikler tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı.

BAKAN SELÇUK, ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE KONUŞMASINI KISA TUTTU

Burdur’un eğitimdeki başarı hikayelerini uzun uzun anlatmanın mümkün olduğunu belirten Selçuk, Türkiye’yle değil dünyayla yarıştıklarını söyledi. Çok daha ileri hedeflere ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapabilmek için ideallerimizin, inancımızın, hayallerimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa çok daha ileri noktalara ulaşmak zor değil. Bugün Antalya’dan buraya geldik. Ankara’nın selamını getirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde vizyon 2023 programı açıkladık. Bu program çerçevesinde Türkiye’nin eğitim sistemini başarı hikayeleri olmasını hedefliyoruz. Şehir şehir dolaşıyoruz. İlk geldiğimiz yer Burdur. Öncelikle dikkate aldığımız şehirlerden bir tanesi. Bütün halkımızın, öğretmenlerimizin büyük desteklerine ihtiyacımız var. Burada yapılan tesisler eğitim alt yapısının mükemmel hale gelmesini sağlıyor."

'İKİDE BİR ÇOCUKLARA BAKIYORUM ÜŞÜYORLAR MI DİYE'

Havanın rüzgarlı olduğunu vurgulayan Selçuk, "Ciddi bir rüzgar var. Fazla uzatmak istemiyorum. İkide bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı diye. Onları bekletmemek adına konuşmama son vermek istiyorum" dedi.

Bakan Selçuk’un konuşmasının arsından açılış törenine geçilerek kurdele kesildi.

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Burdur Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziya selçuk

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sanki çocuklardan çok sen üşümüş gibisin be hocam ya :)))
adam gibi adam
Helal olsun
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