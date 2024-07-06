Selçuk Özdağ'dan Milli Takım'a videolu destek! 'Portakal böyle soyulur'

Millilerimiz bugün EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşıyor. Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, milli maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. Özdağ, paylaşımında UEFA'ya ve Hollanda'ya atıfta bulundu.

Selçuk Özdağ portakal soyduğu anları paylaşıp, "Portakal böyle soyulur. Bu akşam tek yüreğiz. UEFA sana rağmen" diyerek Hollanda'ya atıfta bulundu.

İşte o paylaşım...

Gelecek Partili vekil Selçuk Özdağ, milli takım forması giyip portakal soydu pic.twitter.com/nFzRw586xy — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) July 6, 2024







