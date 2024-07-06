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  4. Selçuk Özdağ'dan Milli Takım'a videolu destek! 'Portakal böyle soyulur'

Selçuk Özdağ'dan Milli Takım'a videolu destek! 'Portakal böyle soyulur'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
06.07.2024 19:48
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Milli Takımımızın bu akşam Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, milli maç öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Selçuk Özdağ'dan Milli Takım'a videolu destek! 'Portakal böyle soyulur'

Millilerimiz bugün EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşıyor. Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, milli maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. Özdağ, paylaşımında UEFA'ya ve Hollanda'ya atıfta bulundu.

Selçuk Özdağ portakal soyduğu anları paylaşıp, "Portakal böyle soyulur. Bu akşam tek yüreğiz. UEFA sana rağmen" diyerek Hollanda'ya atıfta bulundu.

İşte o paylaşım...


Express


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda milli takım
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