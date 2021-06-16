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Milli Saraylar Başkanlığı'ndan kayıp vazo açıklaması

16.06.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın Dolmabahçe Sarayı’ndaki 2 altın vazonun kayıp olduğu iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Milli Saraylar’ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisinde iddia edildiği gibi ’46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo’ hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal’ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır" denildi.

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan kayıp vazo açıklaması

Milli Saraylar Başkanlığı CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın Dolmabahçe Sarayı’ndaki 2 adet vazonun kayıp olduğu iddiası üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KASITLI İFTİRA" DENİLDİ

"Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran 2021 tarihinde CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur. Milli Saraylar’ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisinde iddia edildiği gibi “46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo” hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal’ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, “Vazolara ne oldu?”, “Vazolar kaçırıldı mı?” soruları da anlamsız ve art niyetlidir. Milli Saraylar, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğundaki tarihi ve kültürel hazineleri koruma ve en iyi şekilde geleceğe aktarma konusundaki hassasiyetini kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" denildi. (İHA)

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Mahmut Tanal

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