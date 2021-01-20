Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak ziyareti sonrası kritik açıklama

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a yaptığı resmî ziyareti tamamladı.

Bakan Akar kritik ziyaretle ilgili şu değerlendirmelere bulundu:

"Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz.

TERÖRİSTLERİN SİNCAR'DAN ÇIKARILMASI

Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik.""



