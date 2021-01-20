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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak ziyareti sonrası kritik açıklama

20.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak ziyareti sonrası kritik açıklama

Irak ziyaretiyle ilgili kritik açıklamalarda bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar "Terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek." dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a yaptığı resmî ziyareti tamamladı.

Bakan Akar kritik ziyaretle ilgili şu değerlendirmelere bulundu:

"Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz.

TERÖRİSTLERİN SİNCAR'DAN ÇIKARILMASI

Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik.""


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