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Milli Savunma Bakanı Akar’dan üst düzey görüşmeler

17.02.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar’dan üst düzey görüşmeler

Bakan Akar, mevkidaşları Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

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STOLTENBERG AKAR'I KUTLADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.

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AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALDI

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu ‘aile fotoğrafında’ yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Hulusi Akar
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