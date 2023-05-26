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Milli Savunma Bakanı Akar: Gabar'da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor

26.05.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar'da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Gabar'da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, merkezdeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Akar, "Pazar günü sandığa gitmeyi kimse unutmasın. Eğer burada bir rehavete kapılırsak kayıplarımız çok büyük olacak. Bugünlere kolay gelinmedi. 20 yıl önce neredeydik şimdi neredeyiz. Geldiğimiz bu noktada artık geri dönüş yok. Bazıları teröristlerle konuşuyor, danışıyor onların kayığına biniyor. Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur." diye konuştu.

"MEHMETÇİĞİ DURDURAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün akamete uğramasına halkın ferasetinin izin vermeyecektir. Terörle mücadeledeki başarılı operasyonlar sonrasında terör örgütünün çöküş içine girdi. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin elebaşları efendilerine yalvarıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurtun’ diyorlar. Mehmetçiği durduramayacaklar. Tek kurtuluşları Türk adaletine teslim olmak. Başka türlü bulundukları yerlere gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Akar, bir tarafta ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak." dedi.
(DHA)

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