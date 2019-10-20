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Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Lisesinde öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Lisesinde öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir. Bu öncelikle bizim inancımız ve vicdanımız gereğidir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, okuduğu Kayseri Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulunan Bakan Akar, öğretmenlerine sürekli sorular sorarak öğrenmeye çalışmalarını istedi. Bakan Akar, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Bir öğrencinin ’Savunma sanayimizin geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?’ şeklindeki sorusu üzerine Bakan Akar, "Savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın kişisel olarak takip etmesi ve desteği ile çok ciddi atılımlar yapıldı. Şu anda Türk savunma sanayiinde millilik ve yerlilik oranı yüzde 75’lere dayandı. Meşhur İHA meselesi var. 2011 ve 2012 yılında Genelkurmay 2. Başkanlığını yaparken bizim için bir kabustu. Bizim İsrail’den aldığımız HERON dediğimiz, gözcü dediğimiz İHA’lar vardı. Bunların motorları ve diğer bakımları İsrail tarafından yapılıyordu. Parasını verdiğimiz halde bakımını yapmadılar. 2012 yılında kriz vardı, Mavi Marmara hadisesi vardı. Yapmıyoruz dediler. Çok şükür şu anda biz hem insansız hava aracı hem de silahlı insansız hava aracı yapıyoruz ve satıyoruz. Bu da operasyonlarda en önemli araçlardan biridir" dedi.
Bir öğrencinin "Bizzat savaş cephesinde bulundunuz mu, bir anınızı anlatır mısınız?" sorusunu ise Bakan Akar şu şekilde cevapladı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir. Bu öncelikle bizim inancımız ve vicdanımız gereğidir. Operasyonda çok enteresan bize ateş eden terörist hemen bize ’komutanım’ demeye başlıyor, çok enteresan. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin ne kadar asil olduğunu göstermek için biz hiçbir şekilde öldürdük demiyoruz. Bu hakikaten bizim övüneceğimiz bir konu, etkisiz hale getirmek diyoruz. Bu daha insani bir terim olarak bütün silahlı kuvvetlerde kullanılan bir terim."

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar:

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