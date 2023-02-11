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  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

11.02.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.


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Milli Savunma Bakanlığı terörist Pençe Kilit Operasyonu

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