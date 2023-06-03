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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk askeri Kosova'ya gidiyor...

03.06.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi üzerine bir komando taburunun 4-5 Haziran tarihlerinde Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk askeri Kosova'ya gidiyor...

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kosova’da meydana gelen olaylara ilişkin açıklama şu şekilde:

"Türkiye; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Bu bağlamda ülkemiz, ortak tarihî ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmekte; son günlerde dost ve kardeş Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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