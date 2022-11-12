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Milli Savunma Bakanlığı'ndan AFAD deprem tatbikatı paylaşımı

12.11.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde gerçekleştirilen AFAD deprem tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan AFAD deprem tatbikatı paylaşımı

MSB, Türkiye genelinde gerçekleştirilen AFAD deprem tatbikatına bütün yerleşkeleri ve kışlaları ile katıldı. MSB'nin Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan paylaşımda, “Ülkemizde ilk kez uygulanan ve saat 18.57’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında bizler de Bakanlığımızın bütün yerleşkelerinde, kışlalarımızda “çök, kapan, tutun” yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmanın provasını yaptık” denildi.


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afad msb

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