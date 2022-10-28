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  4. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcıları alınacak! Başvuru tarihleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcıları alınacak! Başvuru tarihleri açıklandı

28.10.2022 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sözlü sınav sonucuna göre 65 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, başvuru tarihleri de açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcıları alınacak! Başvuru tarihleri açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görev yapacak.

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