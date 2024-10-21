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  4. Milli Savunma Bakanlığından 'Fethullah Gülen' açıklaması: Bir an önce Türk adaletine teslim olmalılar!

Milli Savunma Bakanlığından 'Fethullah Gülen' açıklaması: Bir an önce Türk adaletine teslim olmalılar!

21.10.2024 15:59
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada FETÖ'ye bağlılık gösterenlere çağrı yapılarak "Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır" dendi.

Milli Savunma Bakanlığından 'Fethullah Gülen' açıklaması: Bir an önce Türk adaletine teslim olmalılar!

Türkiye'nin en sıcak gündem maddesi haline gelen, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"BU HAİN 'VATANSIZ' ÖLDÜ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

"BİR AN ÖNCE TESLİM OLMALILAR"

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö msb
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