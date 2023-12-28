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  4. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu dağda mahsur kaldı! AFAD devreye girdi

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu dağda mahsur kaldı! AFAD devreye girdi

28.12.2023 23:44 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup Akdağ mevkisinnde mahsur kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu dağda mahsur kaldı! AFAD devreye girdi

2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk sporcu olan Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı ihbarında bulunuldu.

AFAD DEVREYE GİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine 1 araç ve 5 personelle AFAD ekibi gönderilirken, jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu 2 aracın kara saplandığı bilgisine ulaşıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

EN SON AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜ

Toprak Razgatlıoğlu'nun en son avukatıyla görüştüğü, yakınlarının ise kendisine ulaşamadığı belirtildi. Razgatlıoğlu ve beraberindekilere ulaşmak için cep telefonu sinyali üzerinden yer tespiti yapma çabalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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