Milyarder eşini evliliğe ikna etmenin yollarını anlattı! Sosyal medyayı ikiye bölen itiraflar: "Haftalık 1.000 dolarlık bir harçlık istiyorum"

Kendisinden yaşça büyük bir erkekle evlenmenin en büyük arzusu olduğunu dile getiren Armoogam, eşi Mark ile flört uygulaması üzerinden tanıştıklarını söyledi. İkili arasındaki konuşma kısa sürede yakınlaşmalarını sağladı ve Mark çocuklarına bakması için Alyssa'ya haftalık 300 dolar (10.551 TL) teklif etti. Bebek bakıcılığı teklifiyle başlayan ilişki romantikleşti ve evlilik kararına dönüştü.

HAFTALIK 1000 DOLAR (35 BİN 182 TL) ALIYOR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşarak fenomen olan Alyssa, "Kadınları değerini bilmeye teşvik etmek istiyorum. İki yıldır evliyiz ve eşim tasarım çantalar, güzel tatiller gibi romantik hediyeler veriyor. Birbirimizin en iyisini gerçekten teşvik ediyoruz." dedi.

Evlenmeden önce tüm şartlarını Mark'a anlatarak dürüst olduğunu dile getiren Alyssa, "Onu gerçekten tanıyormuşum gibi hissettim. Çok ısrarcıydı ben de hayatımı geçirmek için bazı şartlarım olduğunu söyledi. Haftalık 1.000 dolar harçlık istedim ve bana anında 2.000 dolar gönderdi. Bunu sevdim çünkü bana karşı hislerini yüzde 100 açıkça ifade ettiğini hissettim" diye konuştu.

"EVLİLİK BİR ORTAKLIK"

Mark ile birlikte birbirlerinin hayallerini desteklediklerini ve her zaman yanyana olmayı başardıklarını söyleyen Alyssa, "İstediğim her şeyi başarabilirim. Her hayalim paylaşılıyor, her isteğim yerine getiriliyor. Ben onun en büyük destekçisiyim. İnsanlar bana baktığında, yaşım ve görünüşüm nedeniyle kim olduğum ve niyetlerim konusunda varsayımlarda bulunuyorlar. İnsanlar benimle konuştuklarında aileme ne kadar sevgi kattığımı görüyorlar. Evlilik aslında bir ortaklık ve biz bu işte çok iyiyiz" diye konuştu.