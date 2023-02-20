Milyon dolarları olan kadın paylaştı! Bu 5 hata fakirleşmenize sebep oluyor

Los Angelas'da yaşayan 27 yaşındaki Michela sosyal medyada düzenli olarak kişisel finans ve bütçeleme ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşıyor. Yakın zamanda yayınladığı oldukça etkileşim alan bir videoda çok para biriktirmesine yardımcı olan, hayatından kestiği beş şey olduğunu açıkladı.

PARA BİRİKTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Paranızı tasarruf hesabında tutmak

İlki, herhangi bir parayı geleneksel bir tasarruf hesabında tutmaktır.Yani, geleneksel bir tasarruf hesabı, içinde sahip olduğunuz tüm paranın %0,1'ini size ödüyor. Biraz daha kullanışlılar ama temelde yer israfı. Hesabınızda tuttuğunuz para dışında nakit birikiminiz yüksek getirili bir tasarruf hesabında tutulmalıdır.”

Banka kartı kullanmamak

Michela, aslında bir banka kartı kullanmadığını söyleyerek açıklamaya devam etti.

İkinci olarak, banka kartımı kullanmayı tamamen bıraktım. "Nakit paraya erişmem gerekirse veya kredi kartımla ilgili bir sorunum olursa diye yanımda taşıyorum ama genel olarak, yaptığım satın almaların %99,9'unda nakit parayı kredi kartıma yüklüyorum.

“Bunun nedeni, bir banka kartıyla puan alamamanızdır. Bir kredi kartıyla puanlar alabilir, halihazırda yaptığınız satın alma işlemlerinde nakit para iadesi veya farklı ödüller alabilir ve daha sonra hayatınızda başka şekillerde para biriktirmek için kullanabilirsiniz. Yani gerçekten bir banka kartı kullanıyorsanız, harcayabileceğiniz kadar para almıyorsunuz. Ve açıkçası bu, bir kredi kartını sorumlu bir şekilde kullanmanız gerektiği anlamına geliyor."

Sonradan öde seçeneklerini kullanmamak

Bunun yanı sıra Michela, şimdi satın al, sonra öde hizmetlerini kullanmadığını açıkladı. "Üç numara, herhangi bir tür şimdi satın al, sonra öde uygulaması veya hizmeti kullanıyor. Başlangıçta bunları hiç kullanmadım ama bugünlerde özellikle z kuşağı arasında çok popüler olduklarını biliyorum, çünkü bir kerede tüm parayı yatırmak zorunda kalmadan bir şeyler satın almayı kolaylaştırıyor, ancak bu hizmetleri kullanmak bunu başarabilir. Sahip olmadığınız parayı harcamak veya ne kadar para harcadığınızı ve ne kadar borcunuz olduğunu fark etmediğiniz bir duruma düşmek sizin için çok daha kolay.”

Kredi kartı ödemelerini geciktirmemek

“Dördüncüsü, kredi kartımda her ay bakiye taşıyor. Kredi kartıma bir şey yüklediğimde, bunu ödeyecek nakit param olduğunu kesin olarak biliyorum.

Kredi kartıma asla nakit olarak ödeyemeyeceğim bir şey yüklemem ve kredi kartımı iki haftada bir öderim.”

Size iyi hissettirmeyen şeylere para harcamamak

Son olarak Michela, paranızı başkalarının yapmak istediklerine değil, sizin için harcamanın önemini vurguladı. “Artık yapmayacağım son şey paramı başkalarının benden yapmamı istediği şeylere, arkadaşımın hobilerine ya da sevmediğim ya da umursamadığım şeylere harcamak. Bu, birçok insanın mücadele ettiğini bildiğim bir şey ve akran baskısına boyun eğen biriyseniz veya sizi iyi hissettirmeyen şeylere çok para harcadığınızı fark ederseniz, çizmeniz gerekir. Bu alışkanlığın farkında olun ve bunu harcamalarınızı takip ederek yapabilirsiniz. Ayrıca bir şeylere hayır demeyi öğrenin. İlerledikçe çok daha kolaylaşıyor.”



