KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Milyon dolarları olan kadın paylaştı! Bu 5 hata fakirleşmenize sebep oluyor

Milyon dolarları olan kadın paylaştı! Bu 5 hata fakirleşmenize sebep oluyor

20.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütçe yönetimi oldukça önem taşıyor. Her ay sonunda maaşınızın bittiğini söylüyor ve ne yaparsam yapayım para biriktiremiyorum diyorsanız bunun nedeni farkında olmadan yapılan ufak hatalar. TikTok'ta çok sayıda paraya sahip olduğunu paylaşan bir kadın paranızı artırmak ve fakirleşmenizi önlemek için kaçınmanız gereken hataları açıkladı.

Milyon dolarları olan kadın paylaştı! Bu 5 hata fakirleşmenize sebep oluyor

Los Angelas'da yaşayan 27 yaşındaki Michela sosyal medyada düzenli olarak kişisel finans ve bütçeleme ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşıyor. Yakın zamanda yayınladığı oldukça etkileşim alan bir videoda çok para biriktirmesine yardımcı olan, hayatından kestiği beş şey olduğunu açıkladı.

PARA BİRİKTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Paranızı tasarruf hesabında tutmak

Ekran görüntüsü 2023-02-20 141447

İlki, herhangi bir parayı geleneksel bir tasarruf hesabında tutmaktır.Yani, geleneksel bir tasarruf hesabı, içinde sahip olduğunuz tüm paranın %0,1'ini size ödüyor. Biraz daha kullanışlılar ama temelde yer israfı. Hesabınızda tuttuğunuz para dışında nakit birikiminiz yüksek getirili bir tasarruf hesabında tutulmalıdır.”

Banka kartı kullanmamak

Ekran görüntüsü 2023-02-20 141607

Michela, aslında bir banka kartı kullanmadığını söyleyerek açıklamaya devam etti.
İkinci olarak, banka kartımı kullanmayı tamamen bıraktım. "Nakit paraya erişmem gerekirse veya kredi kartımla ilgili bir sorunum olursa diye yanımda taşıyorum ama genel olarak, yaptığım satın almaların %99,9'unda nakit parayı kredi kartıma yüklüyorum.

“Bunun nedeni, bir banka kartıyla puan alamamanızdır. Bir kredi kartıyla puanlar alabilir, halihazırda yaptığınız satın alma işlemlerinde nakit para iadesi veya farklı ödüller alabilir ve daha sonra hayatınızda başka şekillerde para biriktirmek için kullanabilirsiniz. Yani gerçekten bir banka kartı kullanıyorsanız, harcayabileceğiniz kadar para almıyorsunuz. Ve açıkçası bu, bir kredi kartını sorumlu bir şekilde kullanmanız gerektiği anlamına geliyor."

Sonradan öde seçeneklerini kullanmamak

Ekran görüntüsü 2023-02-20 141534

Bunun yanı sıra Michela, şimdi satın al, sonra öde hizmetlerini kullanmadığını açıkladı. "Üç numara, herhangi bir tür şimdi satın al, sonra öde uygulaması veya hizmeti kullanıyor. Başlangıçta bunları hiç kullanmadım ama bugünlerde özellikle z kuşağı arasında çok popüler olduklarını biliyorum, çünkü bir kerede tüm parayı yatırmak zorunda kalmadan bir şeyler satın almayı kolaylaştırıyor, ancak bu hizmetleri kullanmak bunu başarabilir. Sahip olmadığınız parayı harcamak veya ne kadar para harcadığınızı ve ne kadar borcunuz olduğunu fark etmediğiniz bir duruma düşmek sizin için çok daha kolay.”

Kredi kartı ödemelerini geciktirmemek

Ekran görüntüsü 2023-02-20 141525

“Dördüncüsü, kredi kartımda her ay bakiye taşıyor. Kredi kartıma bir şey yüklediğimde, bunu ödeyecek nakit param olduğunu kesin olarak biliyorum.
Kredi kartıma asla nakit olarak ödeyemeyeceğim bir şey yüklemem ve kredi kartımı iki haftada bir öderim.”

Size iyi hissettirmeyen şeylere para harcamamak

Ekran görüntüsü 2023-02-20 141433

Son olarak Michela, paranızı başkalarının yapmak istediklerine değil, sizin için harcamanın önemini vurguladı. “Artık yapmayacağım son şey paramı başkalarının benden yapmamı istediği şeylere, arkadaşımın hobilerine ya da sevmediğim ya da umursamadığım şeylere harcamak. Bu, birçok insanın mücadele ettiğini bildiğim bir şey ve akran baskısına boyun eğen biriyseniz veya sizi iyi hissettirmeyen şeylere çok para harcadığınızı fark ederseniz, çizmeniz gerekir. Bu alışkanlığın farkında olun ve bunu harcamalarınızı takip ederek yapabilirsiniz. Ayrıca bir şeylere hayır demeyi öğrenin. İlerledikçe çok daha kolaylaşıyor.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulağından çıkanlar şok etti! Kiri temizlemek için mum kullandıKulağından çıkanlar şok etti! Kiri temizlemek için mum kullandı
Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?
Herkes aynı hatayı yapıyor! Havluları taş gibi sertleştiriyorHerkes aynı hatayı yapıyor! Havluları taş gibi sertleştiriyor
Anahtar Kelimeler:
tiktok kredi kartı para alışveriş dolar bütçe fakir ipucu kart nakit ödeme eo

En Çok Okunan Haberler

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."

Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."

Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?

Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?

Kulağından çıkanlar şok etti! Kiri temizlemek için mum kullandı

Kulağından çıkanlar şok etti! Kiri temizlemek için mum kullandı

İnatçı su lekelerini ovalamadan çıkarır! Ayna gibi parlatacak

İnatçı su lekelerini ovalamadan çıkarır! Ayna gibi parlatacak

Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek?

Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek?

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.