HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Mimar bilgisine sahip değilim' diyen çiçeği burnunda dekan sosyal medyayı salladı! Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin gündem oldu

'Mimar bilgisine sahip değilim' diyen çiçeği burnunda dekan sosyal medyayı salladı! Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin gündem oldu

17.02.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataması ocak sonunda tebliğ edildi, depremden bir gün sonra gerçekleşti. Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin'in "mimarlık bilgisine sahip olmadığı" şeklindeki açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Tarihçi olduğunu belirten Kapanşahin, mimari ve şehircilik üzerine kalem oynattığını, söz söylediğini, ders verdiğini ifade ederken "Mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim" sözleriyle dikkat çekti.

Tahsisini ilahiyat ve tarih üzerine yapan Muhittin Kapanşahin'in mimarlık fakültesine dekan olarak atanması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. "Yakın bir ilişki içerisinde olduğunu" belirttiği mimari konusunda eğitim almadığını ve mimar gibi bilgi sahibi olmadığını söyleyen Kapanşahin, atamaların YÖK tarafından yapıldığına dikkat çekti.

"ÜZERİNDE KALEM OYNATIYORUM, SÖZ SÖYLEDİĞİM, DERS VERDİĞİM BİR ALAN"

Kapanşahin'in eğitiminden farklı bir bölüme dekan olarak atanması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Eleştiriler üzerine BRTV'ye açıklamalarda bulunan Kapanşahin, "Basına da konu olan Dekanlığımız ile ilgili şunu ifade etmek isterim" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle dekanları YÖK atamakta, teklifi rektörler yapmakta. Yani 3 öğretim üyesi teklif eder ve bu 3 öğretim üyesinden birini YÖK, dekan olarak atar. 31 Ocak tarihi ile bize tebliğ edildi buraya atandığımız. Tabii ben tarihçiyim fakat tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani mimari ve şehircilik, üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan."

2

"MİMARİYLE YAKIN BİR İLİŞKİ İÇERİSİNDEYİM"

Kapanşahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şunu diyemem; yani ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim. Böyle bir iddiada bulunamam. Fakat mimari de bilim tarihimizin de şehir tarihimizin de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.’’

ÜNİVERSİTE DEVİR TESLİM TÖRENİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinden 7 Şubat'ta yapılan açıklamada Kapanşahin'in görevi devraldığını şu ifadelerle duyurmuştu:

12627202340550

"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Refik POLAT’ın da katılımıyla Fakültemizde Dekanlık Devir Teslim Töreni yapıldı. Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM dekanlık görevini Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN’e devretti. Dekanlık makamında Fakültemiz Akademik ve İdari personelin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde; Rektörümüz Prof. Dr. Refik POLAT şimdiye kadar dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM’a Fakültemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Tören, çiçek takdimiyle sona erdi."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kapanşahin'in bu açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Gazeteci Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar gibi isimler de Kapanşahin'in açıklamasını paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktıKahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktı
Yanlış anlaşılan ‘50 milyarlık’ bağışı olay olmuştu! Açıklama geldiYanlış anlaşılan ‘50 milyarlık’ bağışı olay olmuştu! Açıklama geldi
11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Mimar İlahiyat Mimarlık üniversite

En Çok Okunan Haberler

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşin sırrı çözüldü

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşin sırrı çözüldü

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.