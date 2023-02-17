'Mimar bilgisine sahip değilim' diyen çiçeği burnunda dekan sosyal medyayı salladı! Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin gündem oldu

Tahsisini ilahiyat ve tarih üzerine yapan Muhittin Kapanşahin'in mimarlık fakültesine dekan olarak atanması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. "Yakın bir ilişki içerisinde olduğunu" belirttiği mimari konusunda eğitim almadığını ve mimar gibi bilgi sahibi olmadığını söyleyen Kapanşahin, atamaların YÖK tarafından yapıldığına dikkat çekti.

"ÜZERİNDE KALEM OYNATIYORUM, SÖZ SÖYLEDİĞİM, DERS VERDİĞİM BİR ALAN"

Kapanşahin'in eğitiminden farklı bir bölüme dekan olarak atanması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Eleştiriler üzerine BRTV'ye açıklamalarda bulunan Kapanşahin, "Basına da konu olan Dekanlığımız ile ilgili şunu ifade etmek isterim" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle dekanları YÖK atamakta, teklifi rektörler yapmakta. Yani 3 öğretim üyesi teklif eder ve bu 3 öğretim üyesinden birini YÖK, dekan olarak atar. 31 Ocak tarihi ile bize tebliğ edildi buraya atandığımız. Tabii ben tarihçiyim fakat tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani mimari ve şehircilik, üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan."

"MİMARİYLE YAKIN BİR İLİŞKİ İÇERİSİNDEYİM"

Kapanşahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şunu diyemem; yani ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim. Böyle bir iddiada bulunamam. Fakat mimari de bilim tarihimizin de şehir tarihimizin de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.’’

ÜNİVERSİTE DEVİR TESLİM TÖRENİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinden 7 Şubat'ta yapılan açıklamada Kapanşahin'in görevi devraldığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Refik POLAT’ın da katılımıyla Fakültemizde Dekanlık Devir Teslim Töreni yapıldı. Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM dekanlık görevini Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN’e devretti. Dekanlık makamında Fakültemiz Akademik ve İdari personelin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde; Rektörümüz Prof. Dr. Refik POLAT şimdiye kadar dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM’a Fakültemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Tören, çiçek takdimiyle sona erdi."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kapanşahin'in bu açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Gazeteci Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar gibi isimler de Kapanşahin'in açıklamasını paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

