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MİNA BAŞARAN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA İran'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde Eyüpsultan, Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı.

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA
İran'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde Eyüpsultan, Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin ve nişanlısının gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.

Görüntü Dökümü:
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-Mina Başaran'ın Mezarından Detay
-Anma Törenine gelen yakınlarından detay
-Mezarlık başında Hocanın dua okumasından detay
-Nişanlısından, Babasından, Annesinden, Kardeşinden Detaylar
-Nişanlısının ve babasının gözyaşları
-Bir yakının mezarın üstüne karanfil bırakması
-Genel ve Detaylar
11.03.2019 - 18.17 Haber Kodu : 190311196

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