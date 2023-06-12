Mineral ve vitamin deposu! İşte vücuttaki toksinleri söküp atan ve yeni doğmuş gibi yapan 9 besin

Vücudun hemen hemen her bölgesinde olumsuz etkiler oluşturan toksin, özellikle bağırsak florasını etkiler. Taş ve kum oluşumuna neden olan toksin aynı zamanda sindirim problemlerine de sebep olur. Bunların yanı sıra depresyon, yorgunluk ve stres gibi ruhsal hastalıklarda artar. Peki, vücudumuzda detoks etkisi yaratan yiyecekler hangileri? İşte vücudu temizleyen besinler...

ÖDEM ATICI BESİNLER

1. MAYDANOZ

Maydanoz iyi bir ödem atıcı besindir. Salata olarak da tüketilebilen maydanozun suyu da tüketilebilir.

Ara ve ana öğünde tüketebileceğiniz ödem salatası tarifi;

Maydanozları doğrayın. Üzerine zeytinyağı ve limon ekleyin. Ardından haşlanmış mercimek, nar ve kiviyi de ekledikten sonra karıştırın. Afiyet olsun...

2. LİMON

Maydanoz, yarım limon ve yarım salatalığı dilimleyin. Suyun içerisine ekleyerek tüketin.

3. YEŞİL ÇAY

Yeşil çay insülin direncinin düzelmesini sağlar. En sık tüketilen ödem attırıcılardan biridir. Yeşil çay, demlenip bir sürahiye eklendikten sonra üzerine soğuk su ekleyerek sıcak günlerde rahatlıkla tüketilebilir. Üzerine limon da eklenebilir.

4. SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ

Uzmanlar bu zararlı toksinleri ilaç kullanmadan vücudunuzdan rahatlıkla atmanızı sağlayacak bazı önerilerde bulunuyor. Toksin vücuda beslenme ile girer ve zamanla vücudu deformasyonlara uğratır. Bu yüzden temizlenmesi gerekir.

Soğan ve sarımsak kürünü 21 gün boyunca tüketerek vücudunuzu tertemiz yapabilirsiniz.

İşte tarifi;

Bir kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı rendeleyin. Çeyrek kuru soğanı da rendeleyin. Dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber ekleyerek çırpın.

Bu kür atar damarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozukluğu ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

5. KARAHİNDİBA

Düzensiz beslenen kişiler için muhteşem bir temizleyicidir. Vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Bol miktarda antioksidan içerir. Sindirim sistemi ve karaciğeri temizler. Salataya eklenebilir.

6. BROKOLİ FİLİZİ

Brokoli çok faydalıdır. Filizleri kendisinden daha faydalıdır. Vücudu temizleyen bir bitki olan brokoli filizi salataya veya yemeklere eklenebilir.

7. KETEN TOHUMU

Keten tohumu vücudu zehirli maddelerden arındırmada çok etkilidir. Sindirim sistemi ve bağırsakları temizler. Omega 3 yağ asidi desteği de sağlar. Her sabah 1 kaşık öğütülmüş keten tohumunu limonlu suya karıştırarak tüketebilirsiniz.

8. ENGİNAR

Karaciğeri temizlediği bilinir. Özellikle karaciğer değerleri yüksek kişilerde önerilmektedir. Ayrıca böbreklere faydası bulunur.

9. PANCAR

B3, B6 ve beta karoten deposu olan pancar; demir, magnezyum, çinko ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Özellikle karaciğer için faydalıdır. Vücudun temizlenmesini sağlar. Karaciğerin zehirli maddeleri yok etmesi için destek olur. İçerisindeki lif sindirimi rahatlatır.

Bu besinler dışında; bol su içmek, tuz tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz ve spor yapmak, düzenli uyumak ve stresten uzak durmak da vücuttaki toksinleri atmanıza yardımcı olur.



