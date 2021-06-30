Ming-Chi Kuo: AirPods Pro 2 bu yıl gelmeyecek! Peki Apple'ın planı ne?

Apple, AirPods Pro, AirPods 2. nesil ve AirPods Pro Max ile kulaklık sektöründe yoluna devam ediyor. Bir de Apple çatısı altında bulunan Beats markası var. Ancak şirketin yakın bir zaman diliminde Beats markası altında değil, kendi markası altında yer alan AirPods Pro'nun halefi olacak AirPods Pro 2'yi tanıtması bekleniyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre ise bu beklenildiği gibi "yakın bir zamanda" olmayabilir.

AIRPODS PRO 2 2022'YE KALDI

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın AirPods Pro 2 kablosuz kulaklık modeli için bu yılı değil, gelecek yılı yani 2022'yi işaret ediyor. Kuo, Apple'ın ikinci nesil AirPods Pro'yu gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor.

AIRPODS PRO 2'NİN ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz ay, Apple'ın ikinci nesil AirPods Pro modelinin fitness takibine odaklanan güncellenmiş hareket sensörleri ile geleceği iddia edilmişti. Aynı zamanda AirPods Pro 2'nin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Beats Studio Buds'ın tasarımına benzer bir tasarıma sahip olacağı söylenmişti.

Ancak Apple resmi bir açıklama yapmadığı için tüm bunların gerçek olup olmadığını bilemeyeceğiz.

