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Minibüste mahsur kaldı! Mahalleli olanları duyunca tekme tokat dövdü

31.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de hırsızlık yaptığı anlaşılan kişi mahalleli tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Kendisini dövenlere yalvaran şüpheli daha sonra bir fırsatını bularak kaçarken, yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinden bir kişi, ''Üç kişi, minibüsü kapısını açarak, içindeki malzemeleri geldikleri araca yüklemeye başlamış. Bu sırada komşumuzun biri görüp, 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Hırsızlardan biri araçta kalmış. Darp edildiğinden haberim yok'' dedi.

Minibüste mahsur kaldı! Mahalleli olanları duyunca tekme tokat dövdü

Olay, dün 06.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında park halinde olan ticari aracın yanına plakası tespit edilemeyen bir araçla gelen 3 kişi, aracın arka kapısını zorlayarak açtı. Şüpheliler, minibüsün içinde bulunan malzemeleri geldikleri araca yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir sokak sakini, balkona çıktığında şüphelileri fark ederek, 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Bağırma sesleri üzerine paniğe kapılan şüphelilerden ikisi, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer şüpheli ise, yaşanan panik üzerine kapısı kapanan minibüste mahsur kaldı.

Bu sırada araç sahibi ve sokak sakinleri dışarı çıktı. Minibüste havasız kalan şüpheli, aracın arka camını kırdıktan sonra dışarı çıkarak kaçmaya çalıştı. Araç sahibi ve sokak sakinleri tarafından yakalanan şüpheli sokak ortasında darbedildi. Kendisini dövenlere yalvaran şüpheli daha sonra bir fırsatını bularak kaçtı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sahibinin polis merkezi amirliğine giderek, 3 kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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"KOMŞUMUZ 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRDI"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Saffet Bozer, "Sabah 06.30 ila 07.00 arası içinde üç kişinin bulunduğu bir araç sokağa gelerek, park halindeki minibüsün yanında durmuş. Daha sonra bu üç kişi, minibüsü kapısını açarak, içindeki malzemeleri geldikleri araca yüklemeye başlamışlar. Bu sırada komşumuzun biri görüp, 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Sesi duyan hırsızlardan ikisi geldikleri araca binerek kaçıyorlar. O ara malzeme çaldıkları minibüsün arka kapısı kapanıyor, hırsızın bir tanesi içeri de kalıyor. İçeride durunca sanırım nefes alamadı, aracın camlarına vurmaya başladı. O arada da araç sahibi ve bazı komşular aşağı iniyor. Bu sırada hırsız, minibüsün arka camını kırıp, atlayarak kaçmaya çalıştı. Darp edildiğinden haberim yok. Biz aşağı indiğimizde adam kaçıyordu" dedi.

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(DHA)

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