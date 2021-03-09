Miraç kandilinde oruç tutulur mu? İşte yanıtı

Her sene Müslümanlar tarafından merakla beklenen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşecek. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her yıl kutlanan Miraç Kandili'nde neden oruç tutulup tutulmadığı vatandaş tarafından merak edilen konulardan biri. Peki Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu kaç gün tutulur?

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almıyor fakat Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminlerin bu günün gündüzünde oruç tutması, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmesi öneriliyor. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat her sene kutlanan bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından anlatılmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNDE NAMAZ KILMANIN SEVABI

Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların eğer kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar Miraç gecesinde bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.