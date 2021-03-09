Miraç kandilinde oruç tutulur mu? İşte yanıtı

Her sene Müslümanlar tarafından merakla beklenen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşecek. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her yıl kutlanan Miraç Kandili'nde neden oruç tutulup tutulmadığı vatandaş tarafından merak edilen konulardan biri. Peki Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu kaç gün tutulur?
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almıyor fakat Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminlerin bu günün gündüzünde oruç tutması, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmesi öneriliyor. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat her sene kutlanan bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından anlatılmaktadır.
Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların eğer kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar Miraç gecesinde bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığından, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için de, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam etmiş olur. Örneğin "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman Perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece olduğu anlaşılır.
Bu bilgilere bakıldığında kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Aynı zamanda daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandili olan günün gündüzünde ve 1 gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulabilmektedir.