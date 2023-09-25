Miras kavgasında kuzenine ateş etti, ölen ahırdaki 4 büyükbaş oldu!

Olay, Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi’nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.’nin evine gitti.

4 BÜYÜKBAŞI TABANCA İLE VURDU!

N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.’ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)



