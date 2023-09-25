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  4. Miras kavgasında kuzenine ateş etti, ölen ahırdaki 4 büyükbaş oldu!

Miras kavgasında kuzenine ateş etti, ölen ahırdaki 4 büyükbaş oldu!

25.09.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da miras kavgası kanlı bitti. Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Miras kavgasında kuzenine ateş etti, ölen ahırdaki 4 büyükbaş oldu!

Olay, Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi’nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.’nin evine gitti.

4 BÜYÜKBAŞI TABANCA İLE VURDU!

N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.’ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)


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