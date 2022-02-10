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  4. Misafirlikteki şüpheli ölümde acı detay! 4 yaşındaki kızının önünde can vermiş

Misafirlikteki şüpheli ölümde acı detay! 4 yaşındaki kızının önünde can vermiş

10.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, misafirlikte olduğu evde tüfekle vurularak ölen genç Damla Kuş'un, 4 yaşındaki kızının gözleri önünde can verdiği ortaya çıktı. 19 yaşındaki Damla Kuş’un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi ve misafirliğe gittiği ev sahibi adliyeye sevk edildi. Gözlerinin önünde annesi ölen 4 yaşındaki kızın ise, pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.

Misafirlikteki şüpheli ölümde acı detay! 4 yaşındaki kızının önünde can vermiş

Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen şüpheli ölümde, acı bir detay ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya’dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş’un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

4 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Konuya ilişkin gözaltına alınan M.C.B. ve M.C. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve bir süre önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada Kuş’un ev sahibine ait olduğu belirlenen tüfeği alarak kendisini vurduğunu iddia etti. Gözaltına alınan ev sahibi M.C.’nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Acı olayda annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren 4 yaşındaki kız çocuğunun ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

19 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan, şüpheli M.C.B. ile hayatını kaybeden Damla Kuş’un, yaşadıkları Konya ilinde de birçok kez tartışma yaşadıkları öğrenildi.

(İHA)

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Sakarya
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