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  4. Mısır'da ikinci köpek balığı saldırısı! Alman turist dehşeti yaşadı! "Bacağını ısırıp kalçasını kopardı..."

Mısır'da ikinci köpek balığı saldırısı! Alman turist dehşeti yaşadı! "Bacağını ısırıp kalçasını kopardı..."

20.07.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir adam BBC'nin Why Sharks Attack adlı programında dalışları esnasında bir adamın yaşadığı korkunç köpek balığı saldırısını anlattı. Mısır'da yaşanan olay sırasında dalış ekibinin suyun yalnızca 5 metre derininde olduğu ifade edildi. Olay anına dair görüntüler görenlerin tüylerini diken diken etti!

Mısır'da ikinci köpek balığı saldırısı! Alman turist dehşeti yaşadı! "Bacağını ısırıp kalçasını kopardı..."

Dün gece BBC kanalında yayımlanan belgeselde İngiliz Dan White, Mısır'da yaptıkları dalış sırasında bir kişinin vahşi bir şekilde ısırıldığı anları anlattı.

"KALÇASINI KOPARDI..."

Saldırı anı kaydedilen görüntülerde, köpekbalığının Alman turiste doğru yaklaştığı görülüyor.

Köpek balığı saldırdığı anda baldırı kullanılamaz hale gelen Alman turist, hastaneye kaldırıldı. Adamın saldırı sonrası baldırının kesilmesine gerek olmadığı öğrenilirken kasların ve kemiklerin büyük hasar aldığı ifade edildi.

"SUDA BÜYÜK BİR KAN BULUTU VARDI..."

White'ın olay anını kafasındaki kamerayla kaydettiği bildirildi. White olayla ilgili, "Suda büyük bir kan bulutu vardı... Başka bir dalgıç çığlık atmaya başladı. Çığlığını duyabiliyordunuz. Dinlemek korkunçtu." dedi.

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SEYİRCİLERDEN DALGIÇLARA SİTEM

Programa katılan seyirciler köpek balıklarının yaşam alanlarını istila ettikleri gerekçesiyle dalgıçlara sitem etti.

Bir seyirci, "Köpekbalıklarına çok saygım var. Ben bir köpekbalığı olsaydım, muhtemelen dalgıçlara saldırır ve onları yerdim. Bölgelerini işgal ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bir diğer seyirci ise "İnsanlar ve dalgıçlar, suya sürüler halinde girebileceklerini ve saldırıya uğramayabileceklerini düşünüyorlar. Köpekbalıklarının suçu kesinlikle değil." ifadelerinde bulundu.

Bunun üzerine White, "Benim gibi heyecan arayanlar için bu büyük bir çekim. Zarar verebileceğini bildiğiniz bir şeyi görmek ve suda o yaratıkla baş başa kalmak..." dedi.

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Mısır alman ingiliz köpekbalığı

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