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Mısır duyurdu: 3 bin yıllık 'kayıp altın şehir' bulundu

09.04.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Çalışmaları Profesörü Bryan, Mısır'da yeni ortaya çıkarılan antik kenti, Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.

Mısır duyurdu: 3 bin yıllık 'kayıp altın şehir' bulundu

Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait ve 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kentin sonunda bulunduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu ifade edildi.

Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.

Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.


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