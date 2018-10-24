HABER

Mısır güvenlik heyeti "Filistin uzlaşısı ve ateşkes" için yine Gazze'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı ve ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle bir araya geldi

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı ve ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticiler, Gazze'ye gelen Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Ruhi Muştehi ve Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu da hazır bulundu.

Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Abdulhalık başkanlığındaki heyet, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularındaki görüşmeleri tamamlamak üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmıştı.

Bunun, Mısır güvenlik heyetinin bir hafta içerisinde Gazze'ye yaptığı üçüncü ziyaret olduğu belirtiliyor.

Heyet, Fetih ile Hamas yetkilileri ve İsrail hükümetiyle Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

- Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

PARTNERBu telefonun 10 GB RM'i varBu telefonun 10 GB RM'i var
'Kozanın İpeğe Heyecanlı Yolculuğu' projesi tamamlandı'Kozanın İpeğe Heyecanlı Yolculuğu' projesi tamamlandı
Turgutlu'da sis etkli olduTurgutlu'da sis etkli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi mısır

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

İlginizi Çekebilir

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

20 gün önce evlendiği eşini böyle uğurladı!

20 gün önce evlendiği eşini böyle uğurladı!

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

AK Partili Bakan'dan çok konuşulacak sözler: Din kisvesi altında çocuklarımız kandırılmasın

AK Partili Bakan'dan çok konuşulacak sözler: Din kisvesi altında çocuklarımız kandırılmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.