Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı ve ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticiler, Gazze'ye gelen Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Ruhi Muştehi ve Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu da hazır bulundu.

Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Abdulhalık başkanlığındaki heyet, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularındaki görüşmeleri tamamlamak üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmıştı.

Bunun, Mısır güvenlik heyetinin bir hafta içerisinde Gazze'ye yaptığı üçüncü ziyaret olduğu belirtiliyor.

Heyet, Fetih ile Hamas yetkilileri ve İsrail hükümetiyle Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.