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Mısır medyası 3. rehine takasının başladığını duyurdu!

26.11.2023 18:46 | Son Güncelleme:
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Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın teslim edilecek kişilerin isimlerini içeren listeyi aldıklarını açıklamıştı. Mısır medyasında yer alan habere göre, 13 İsrailli ve 5 yabancı Kızılhaç tarafından teslim alındı.

Mısır medyası 3. rehine takasının başladığını duyurdu!

Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurmuştu.

13 İSRAİLLİ VE 5 YABANCI SERBEST

Mısır medyası 13 İsraillinin ve 5 yabancının Kızılhaç'a teslim edildiğini açıkladı.

TESLİM EDİLECEKLERİN LİSTESİ HAZIR

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına verilen insani aranın üçüncü gününün "sorunsuz bir şekilde" geçtiğini belirten Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, “Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık.” ifadelerini kullandı.

Mısır'ın insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, "2'si yakıt ve 2'si doğal gaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze’ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze’nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.

Raşvan, Gazze'ye gönderilen toplam insani yardıma ilişkin, “25 Kasım’a kadar 2 bin 675 ton tıbbi malzeme, 9 bin 621 ton gıda, 7 bin 47 ton su, 82 çadır ve bin 992 diğer insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı” bilgisini verdi.

GAZZE'YE ŞU ANA KADAR 2 BİN 56 TIR GİRİŞ YAPTI

Ayrıca, 25 Kasım’a kadar Gazze Şeridi’ne 788 ton yakıt gönderildiğini belirten Raşvan, şu anda kadar Gazze’ye giriş yapan insani yardım yüklü toplam tır sayısının 2 bin 56’ye ulaştığını bildirdi.

Raşvan, şu ana kadar tedavi edilmek üzere 353 yaralı Filistinli ile 292 refakatçinin Mısır'a geçtiğini, 8 bin 514 yabancı uyruklu ile 1256 Mısır vatandaşının da Gazze'den tahliye edildiğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.

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