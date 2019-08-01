Mısır ve Sudan Hedasi Barajı görüşmelerine yeniden başladı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Sudan yönetimleri arasında Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde inşa edilen Hedasi Barajı ile ilgili ikili görüşmelere yeniden başlandı.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Salah İbrahim ile Hartum'da bir araya geldi.

Abdulati görüşmede Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın katılacağı üçlü görüşmeler konusunda İbrahim'e Kahire yönetiminin tutumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre görüşmede iki ülke yönetimleri arasında Hedasi Barajı ile ilgili görüşmelerin devamı konusunda fikir birliğine varıldı.

Mısır yönetimi, nisan ayında Sudan'da yaşanan siyasi gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesi nedeniyle Hedasi Barajı ile ilgili görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu.

Üç ülkeden bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla şubat ayında düzenlenmesi planlanan toplantı da Etiyopya'nın talebi üzerine ertelenmişti.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

