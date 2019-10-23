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Mısır'da şiddetli yağmur nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:26 | Son Güncelleme

Mısır'da şiddetli yağmur nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2'si çocuk 5 kişi öldü.

Ülkede iki gündür devam eden şiddetli yağışlar, limanların kapatılmasına, bazı cadde ve meydanlarda ulaşımın sağlanamamasına yol açtı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, El-Garbiyye, Eş-Şarkiyye ve Kefr eş-Şeyh illerinde şiddetli yağmurlar nedeniyle 2'si çocuk, biri kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

El-Garbiyye ve Kefr eş-Şeyh'te, yağmur sularının tahliyesi sırasında 2 kişi hayatını kaybederken, El-Garbiyye ve Eş-Şarkiyye kentlerinde de 2'si çocuk 3 kişi yağmur sularına maruz kalan aydınlatma direği sebebiyle elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli de olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde eğitime bir gün ara verilmesi kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır şiddetli yağışlar

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