Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki çalıştaya çekinceli yaklaşıyor

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kahire Amerikan Üniversitesinden siyaset sosyolojisi uzmanı Prof. Dr. Said Sadık, Trump yönetiminin Manama çalıştayı ile ekonomik çıkar ortamı hazırlamayı planladığını, bunun anlamının ise "siyasal barıştan önce ekonomik barış" olacağını söyledi.

Öncelikle ekonomi temelli bir çalıştay düzenlenmesi ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı barış planıyla ilgili soru işaretlerini artırıyor.

İsrail'e yakınlığıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap dünyası ve Filistinlilerin çıkarları doğrultusunda adım atmasını mümkün görmeyen uzmanlar Manama çalıştayına da şüpheyle bakıyor.

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısırlı uzmanlar, Bahreyn'in başkenti Manama'da ay sonunda düzenlenmesi planlanan ve ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen ekonomi çalıştayına çekinceli yaklaşıyor.

Çalıştay için Manama'nın seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Sadık, bunun birden fazla sebebi olduğuna işaret etti. Mısırlı akademisyen, Bahreyn yönetiminin İran'a Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteği ile karşı koyduğunu, ayrıca İsrail'le de ilişkilerinin gayet iyi olduğunu hatırlattı.

Sadık, Orta Doğu'da, özellikle de Körfez bölgesinde İsrail yerine İran'ın düşman olarak algılanması için özellikle Manama’nın seçildiğinin altını çizerek, "Manama ekonomi çalıştayı ilk aşamada başarılı olsa bile süreklilik arz etmez." yorumunu yaptı.

- "Filistinlileri ikna etmek için parayı ön plana çıkarıyorlar"

Mısırlı gazeteci Muhammed es-Sukkeri de Filistinli şehitlerin kanının ABD destekli yatırımlardan daha kıymetli olduğunu söyledi.

"Trump yönetimi, Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'na benzer bir barış ortamı hazırlamaya çalışıyor. Filistinlileri ikna etmek için de ekonomi ve haliyle parayı ön plana çıkarıyorlar." diyen Sukkeri, bunda Trump'ın iş adamı kimliğinin etkisi olabileceğini dile getirdi.