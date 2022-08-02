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MİT adım adım takip etti: İranlı casusların İstanbul'da keşif görüntüleri! Taksim Meydanı'nda...

02.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gölge gibi adım adım takip ettiği İranlı casus ağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre olan 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerinin yanı sıra Beyoğlu’ndaki bir otelin lobisindeki ve Taksim Meydanı ile çeşitli güzergah çevresindeki görüntülerine ulaşıldı.

Haziran ayında MİT ajanları tarafından, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek üzere ülkeye sızan İran istihbarat teşkilatına bağlı casusların, İsrail vatandaşlarını hedef alan gizli suikast planı engellenmişti. İranlı casus ağıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İranlı casusların keşif görüntüleri ortaya çıkarken MİT'in sahadaki unsurları tarafından adım adım takip edilen hücrenin görüntülerinde Taksim Meydanı ayrıntısı dikkat çekti. İşte detaylar...

iraniç

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Türkiye’ye “turist”, “işadamı” ve “öğrenci” kılığında sızdıkları saptanan suikast hücresindeki kişilerin havalimanına gelişleri, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sahadaki unsurlarınca gölge gibi adım adım takip edilen hücrenin İstanbul’da yaya, taksi ve motosiklet ile yaptıkları keşif görüntülerine ulaşıldı.

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Güvenlik kaynaklarından elde edilen görüntülerde, İsrailli Yossi L.S. adlı diplomatı ve yakınını kaçırmak üzereyken operasyonla çökertilen casus ağının, Beyoğlu’ndaki bir otelin lobisindeki ve Taksim Meydanı ile çeşitli güzergah çevresindeki görüntüler yer alıyor.

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ÜSTLERİNDEN ÇIKANLAR...

Üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaport ve ID kartları çıkan ve sürekli kılık değiştiren hücre üyelerinin, kimi zaman 2’şerli halde kimi zaman da tek dolaştıkları görülüyor.

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İstanbul’da geçtiğimiz Haziran ayında ‘İsrailli hedeflere suikast’ iddiasıyla çökertilen İran istihbaratına çalışan casus ağının son 7 üyesi ’Siyasi ve Askeri Casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. MİT tarafından deşifre edilen suikast hücresinin Türkiye’deki tüm bağlantıları deşifre olmuştu. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye
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