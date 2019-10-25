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MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddiasıyla MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Osman Karaca "FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla çıkarıldığı Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı. 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Karaca, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Osman Karaca , "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Meksika mit osman karaca

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adil Öksüz'ü, Zekeriya Öz, Emre Uslu ve baş psikopozu getirmediğiniz sürece, fetöünün siyasi ayağına operasyon yapmadığınız sürece inandırıcılığınızı kazanamazsınız. Eski meclis başkanının damadı firar, Arınç'ın damadı tahliye öbür damat bakan.
Bu Ne Laaa ...! Meksika Biberini Biliyoruzda İmamını Bilmiyorduk.... Alayı Haşhaşi Bunların Anlamayan Eşektir.
DERHAL İDAM
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