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  4. MİT'ten terör örgütü PKK'ya nokta operasyon! 2021 yılındaki yangınların talimatını veren Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi

MİT'ten terör örgütü PKK'ya nokta operasyon! 2021 yılındaki yangınların talimatını veren Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi

22.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mit, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen orman yangınları eylemlerinin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten terör örgütü PKK'ya nokta operasyon! 2021 yılındaki yangınların talimatını veren Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Soreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi. (AA)

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