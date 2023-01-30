'MİT' yalanıyla cinsel istismarda yeni gelişme! Okul müdürleri tutuklanmıştı, istenen cezalar belli oldu

Konya'da iğrenç olay Türkiye'eyi dehşete düşürmüştü. Lise müdürü H.A. (57), geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası A.M. (35) ile tanıştırdı.

ELEKTRİK USTASI ÇIKTI, TUTUKLANDI

A.M., G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A.M., gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

BİR BAŞKA ÖĞRENCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de A.M. tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "A.M., 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.

İKİ OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yeni delillerle G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile G.A. ve A.M.'nin odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü A.S.H. de daha sonraki süreçte tutuklandı.

37'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan A.M., H.A., A.S.K. hakkında; 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuksuz olan A.A., M.K., B.K., H.K. için ise 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istedi.

DURUŞMA TARİHİ: 29 MAYIS

İddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edildi. Şüpheliler, 29 Mayıs hakim karşısına çıkacak.

(DHA)



