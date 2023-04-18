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MİT yurt dışında yakaladı! Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi tutuklandı

18.04.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PYD’nin güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Cintosun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT yurt dışında yakaladı! Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi tutuklandı

1995-2014 arası dönemde FETÖ/PDY’nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren, 2014 yılında Türkiye’ye dönüp, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yurt dışına kaçan Mehmet Cintosun, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı saptanan Cintosun, hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkarılan Elazığ’a götürüldü.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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fetö MİT

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