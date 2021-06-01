Miyom nedir? Miyomların belirtileri ve çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Miyomlar, rahimi oluşturan düz kas hücrelerinden köken alan, iyi huylu tümörlerdir ve kadınlarda pelvis bölgesinde en sık görülen tümörlerdir. 40 yaş üzerindeki 3 kadından birinde miyom saptanmaktadır. Şikayete neden olmayan miyomlar genellikle rutin jinekolojik muayenelerde saptanır. Bir şikayet oluşturmayan miyomlarda az da olsa kansere (sarkom) dönüşüm riski olabileceği için, boyut açısından düzenli takip önemlidir. Rutin takiplerde miyomlarda hızlı boyut artışı varsa, çeşitli şikayetler oluşturma durumu varsa tedavi gereklidir. Miyomlarda etkin bir ilaç tedavisi bulunmadığı için cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Ancak cerrahi yöntemler özellikle hiç çocuk sahibi olmamış genç kadınlarda endişe oluşturabilmektedir. Genelde miyom ameliyatları sonrası rahime zarar verileceği ve bu nedenle gebe kalınamayacağı algısı kadınlarda hakimdir.

Her zaman belirti vermeyen miyomlar, özellikle büyük boyutlara geldiğinde bazı belirtiler ortaya çıkartabiliyor. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

Anormal vajinal kanama (sık ve düzensiz adet görme)

Adet miktarının çok artması ve adetin normalden uzun sürmesi

Kasık ağrısı

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Gebelik ile ilişkili sıkıntılar ve düşük

İdrar torbasına basıya bağlı sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, idrar kaçırma

Kalın bağırsağa basıya bağlı kabızlık ve dışkılamada güçlük.

Şikayetlerinizi ertelemeyin

LAPAROSKOPİK YÖNTEMDE AĞRI DAHA AZ, İYİLEŞME DAHA HIZLI

Karında, büyük kesi ve yara izi olmadan miyom ameliyatı mümkündür. Miyom tedavisinde uygun olan durumlarda laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem) ile miyomektomi ilk seçenek olmalıdır. Laparoskopik miyomektomi cerrahisi ile karın içerisinde yapışıklıklar daha az olmakta, ameliyat sonrası ağrı daha az olmakta, iyileşme daha hızlı olmakta ve karında büyük yara izi olmamaktadır.