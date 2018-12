Miyom ve kist arasındaki fark nedir?

Kistlerin büyüklükleri, yapısı (içerisinde etsi yapılar kötü huylu olduğunu gösterebilir) ve zamanla büyümesi veya şekil değiştirmesi çok önemli olduğu için yakın doktor takibinde olması gerekir. Kistler her zaman şikayete neden olmayabilir bu yüzden kadınların rutin kontrollerini yaptırması çok önemlidir.

Kistler yumurtalıklardan kaynaklanan iyi ya da kötü huylu olabilen yapılardır. Genç kızlardan menopozdaki kadınlara kadar her yaşta görülebilir. Hastanın yaşına göre iyi veya kötü huylu olma ihtimali değişir.

HER MiYOM MUTLAKA AMELİYAT MI EDİLMELİDİR?

KİSTLERİN İYİ HUYLU MU KÖTÜ HUYLU MU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kistlerin iyi mi, kötü mü olduğunu ise kadın doğum uzmanı tarafından detaylı olarak muayene ve ultrasonografi ile değerlendirme sonucunda ortaya çıkar.

Eğer gerekli görülürse Tümör Marker’ları (Kanda bazı tümörlerde biyokimyasal bazı maddeler yükselir. Sıklıkla takip için kullanılırlar). Magnetik Rezonans çekilmesi yol gösterici olabilir, ama rutin olarak istenmez.

KİSTLER HER ZAMAN ŞİKAYETE NEDEN OLUR MU?

Kistler her zaman bir şikayete yol açmaz. Dolayısıyla her zaman şikayete yol açmadığı için her yaştaki kadınların düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekir.

KİST TEDAVİSİ

Kisti olan kadınlar, hastanın yaşına, yapılarına veya büyüklerine göre yakından takip edilebildiği gibi, ilaçla veya cerrahi olarak tedavi olabilirler.

Basit olan küçük kistleri sadece takip etmek yeterlidir. Çok büyük olan kistler, yapısı bozuk olan kistler veya klinikte şikayete neden olan kistler ameliyatla alınmalıdır.

BU AMELİYATLAR AÇIK MI YAPILIR KAPALI MI?