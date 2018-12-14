Miyom ve kist arasındaki fark nedir?

MİYOM
Miyomlar üreme çağındaki birçok kadında görülebilen ve rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu yapılardır. Nadiren de olsa miyomlar kötü huylu olabilirler.
Kistler ise iyi veya kötü huylu olabilen tümörlerdir ve yumurtalıklardan kaynaklanır. Kist ve miyom aynı şeyler değildir. Oluşumları, yapıları ve bulundukları yerler tamamen farklıdır.
MYOM NEDİR?
Miyom adı verilen oluşumlar rahimde ortaya çıkar. Rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu bir tümör çeşididir. Genellikle iyi huylu olan bu oluşumlar nadiren de olsa kötü huylu tümörlere yani sarkomlara dönüşebilir.
Miyomlar bulundukları yere göre isimlendirilirler. Rahim iç tabakasında oluşanlar submuköz miyom; rahim kas tabakasında oluşanlar intramural miyom; rahim dış tabakasında bulunanlar ise subseröz miyom olarak adlandırılır.
MYOM TEDAVİSİ
Değerlendirmede myomun çapı, bulunduğu yer, baskı yapıyor mu ve hastanın şikayetleri teker teker değerlendirilmelidir. Miyomlar yoğun ve ağrılı regl kanaması, regl dönemi dışında kanama, idrar kaçırma, kansızlık ve gebeliklerin düşükle sonuçlanması gibi şikayetlere neden olabildiği için tedavi edilmesi gerekir.
Bu miyomlar cerrahi işlemler ile çıkarılmalıdır. Menopoz dönemine yakın olmayan daha genç kadınlarda miyomun büyüme ihtimali çok daha yüksek olduğu için tedavinin geciktirilmemesi önerilir.
HER MiYOM MUTLAKA AMELİYAT MI EDİLMELİDİR?
Myom tedavisinde özellikle hastanın bir şikayeti yok ve görünümü normal ise hiçbir tedavi yapılmadan yakından takip edilebilir. Fakat hastayı takip etmek bu durumda çok önemlidir. Kendi haline bırakılır ve doktor kontrolüne gidilmezse çok tatsız sürprizlerle karşılaşılması sürpriz olmayacaktır.
Dolayısıyla belli aralıklarla myomlar mutlaka değerlendirilmelidir. Miyomun büyümediği ve kişinin menopoza girmek üzere olduğu durumlarda eğer miyomun yaşam kalitesine herhangi bir etkisi yoksa sadece düzenli kontroller yapılması yeterli.
YUMURTALIK KİSTLERİ
YUMURTALIK KİSTLERİ NELERDİR?
Kistler yumurtalıklardan kaynaklanan iyi ya da kötü huylu olabilen yapılardır. Genç kızlardan menopozdaki kadınlara kadar her yaşta görülebilir. Hastanın yaşına göre iyi veya kötü huylu olma ihtimali değişir.
Kistlerin büyüklükleri, yapısı (içerisinde etsi yapılar kötü huylu olduğunu gösterebilir) ve zamanla büyümesi veya şekil değiştirmesi çok önemli olduğu için yakın doktor takibinde olması gerekir. Kistler her zaman şikayete neden olmayabilir bu yüzden kadınların rutin kontrollerini yaptırması çok önemlidir.
KİSTLERİN İYİ HUYLU MU KÖTÜ HUYLU MU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Kistlerin iyi mi, kötü mü olduğunu ise kadın doğum uzmanı tarafından detaylı olarak muayene ve ultrasonografi ile değerlendirme sonucunda ortaya çıkar.
Eğer gerekli görülürse Tümör Marker’ları (Kanda bazı tümörlerde biyokimyasal bazı maddeler yükselir. Sıklıkla takip için kullanılırlar). Magnetik Rezonans çekilmesi yol gösterici olabilir, ama rutin olarak istenmez.
KİSTLER HER ZAMAN ŞİKAYETE NEDEN OLUR MU?
Kistler her zaman bir şikayete yol açmaz. Dolayısıyla her zaman şikayete yol açmadığı için her yaştaki kadınların düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekir.
KİST TEDAVİSİ
Kisti olan kadınlar, hastanın yaşına, yapılarına veya büyüklerine göre yakından takip edilebildiği gibi, ilaçla veya cerrahi olarak tedavi olabilirler.
Basit olan küçük kistleri sadece takip etmek yeterlidir. Çok büyük olan kistler, yapısı bozuk olan kistler veya klinikte şikayete neden olan kistler ameliyatla alınmalıdır.
BU AMELİYATLAR AÇIK MI YAPILIR KAPALI MI?
Kistlerin cerrahi tedavisinde hem laparoskopi, seçilmiş vakalarda robotik cerrahi de sıklıkla kullanılmaktadır. Çok az sayıda vakada açık cerrahi kullanılmaktadır.
Daha az kan kaybı, daha az ağrı, daha az ameliyat sonrası yapışıklık gibi kapalı cerrahinin tüm avantajları kistlerin cerrahi tedavisinde de geçerlidir.
KİSTLERİN DURMASININ (TEDAVİ EDİLMEMESİNİN) NE TEHLİKESİ VAR?
Kistlerin büyüyüp yırtılıp patlayabilir, zaman karın içerisine kanamaya neden olarak veya bazen de yumurtalığı kendi etrafında döndürerek şiddetli karın ağrısına neden olarak acil olarak ameliyat edilmesi gerekir.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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