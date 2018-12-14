Miyom ve kist arasındaki fark nedir?

MİYOM Miyomlar üreme çağındaki birçok kadında görülebilen ve rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu yapılardır. Nadiren de olsa miyomlar kötü huylu olabilirler. Kistler ise iyi veya kötü huylu olabilen tümörlerdir ve yumurtalıklardan kaynaklanır. Kist ve miyom aynı şeyler değildir. Oluşumları, yapıları ve bulundukları yerler tamamen farklıdır.

MYOM NEDİR? Miyom adı verilen oluşumlar rahimde ortaya çıkar. Rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu bir tümör çeşididir. Genellikle iyi huylu olan bu oluşumlar nadiren de olsa kötü huylu tümörlere yani sarkomlara dönüşebilir. Miyomlar bulundukları yere göre isimlendirilirler. Rahim iç tabakasında oluşanlar submuköz miyom; rahim kas tabakasında oluşanlar intramural miyom; rahim dış tabakasında bulunanlar ise subseröz miyom olarak adlandırılır. MYOM TEDAVİSİ Değerlendirmede myomun çapı, bulunduğu yer, baskı yapıyor mu ve hastanın şikayetleri teker teker değerlendirilmelidir. Miyomlar yoğun ve ağrılı regl kanaması, regl dönemi dışında kanama, idrar kaçırma, kansızlık ve gebeliklerin düşükle sonuçlanması gibi şikayetlere neden olabildiği için tedavi edilmesi gerekir.

Bu miyomlar cerrahi işlemler ile çıkarılmalıdır. Menopoz dönemine yakın olmayan daha genç kadınlarda miyomun büyüme ihtimali çok daha yüksek olduğu için tedavinin geciktirilmemesi önerilir.

HER MiYOM MUTLAKA AMELİYAT MI EDİLMELİDİR? Myom tedavisinde özellikle hastanın bir şikayeti yok ve görünümü normal ise hiçbir tedavi yapılmadan yakından takip edilebilir. Fakat hastayı takip etmek bu durumda çok önemlidir. Kendi haline bırakılır ve doktor kontrolüne gidilmezse çok tatsız sürprizlerle karşılaşılması sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla belli aralıklarla myomlar mutlaka değerlendirilmelidir. Miyomun büyümediği ve kişinin menopoza girmek üzere olduğu durumlarda eğer miyomun yaşam kalitesine herhangi bir etkisi yoksa sadece düzenli kontroller yapılması yeterli. YUMURTALIK KİSTLERİ YUMURTALIK KİSTLERİ NELERDİR? Kistler yumurtalıklardan kaynaklanan iyi ya da kötü huylu olabilen yapılardır. Genç kızlardan menopozdaki kadınlara kadar her yaşta görülebilir. Hastanın yaşına göre iyi veya kötü huylu olma ihtimali değişir. Kistlerin büyüklükleri, yapısı (içerisinde etsi yapılar kötü huylu olduğunu gösterebilir) ve zamanla büyümesi veya şekil değiştirmesi çok önemli olduğu için yakın doktor takibinde olması gerekir. Kistler her zaman şikayete neden olmayabilir bu yüzden kadınların rutin kontrollerini yaptırması çok önemlidir.