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Mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 180 bin TL dolandırdılar

11.04.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaşın cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 180 bin TL kredi çekip kendi hesaplarına aktararak dolandıran 2 kişi yakalandı.

Mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 180 bin TL dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, R.S. (68) geçtiğimiz mart ayında eşinin yeğeni H.E. (51) ve arkadaşının oğlu D.B. (32) ile cadde üzerinde karşılaşarak sohbet etmeye başladı. H.E. daha sonra bölgeden ayrılırken, D.B. ise R.S.'yi gideceği yere kadar araçla bıraktı. Bu sırada D.B., amcasının Fethiye ilçesinde bir arazi satışı yaptığını ve bu satıştan kendisine para gönderileceğini fakat kendisinin bankalarla sıkıntılı olduğu için bloke konulabileceğini söyleyerek, R.S.'nin hesabını kullanmak istediğini belirtti. Talebi geri çevirmeyen R.S.'nin hesabına 12 Mart Pazar günü bir miktar para yattı. D.B., R.S. ile birkaç gün boyunca ATM'ye gidip, hesaba gelen parayı çekerek kartı R.S.'ye teslim etti.

"BANKA HESABINDA SORUN VAR"

R.S., aynı bankaya para çekmek için gittiğinde para çekme limitinin dolduğunu görerek, bunu D.B.'ye söyledi. D.B., “Amcam senin diğer hesabına parayı yollayacak" dedi. Aradan geçen birkaç saatin ardından hesabına para gelmemesi üzerine R.S, tekrar D.B. ile görüştü. D.B., iddiaya göre "Senin hesabında problem var. Düzeltmek için kimliğine ve telefonuna ihtiyaç var" dedi. Bunun üzerine R.S., kimliğini ve telefonunu D.B.'ye verdi. Telefondan birkaç işlem yapan ve bir süre sonra R.S.'ye telefon ve kimliğini geri veren D.B., "Para 2 gün içinde yatacak" diyerek R.S.'nin yanından ayrıldı.

Aradan geçen süre içerisinde banka hesabına para yatmayınca durumdan şüphelenip banka şubesine giden R.S., mobil bankacılık üzerinden kendi adına toplam 180 bin TL'lik iki kredi çekildiğini, paraların D.B’nin anne ve babasının hesaplarına, oradan da H.E.'nin hesabına aktarıldığını öğrendi. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek durumu polise anlatan R.S., kendisini dolandırdığını iddia ettiği 2 kişiden şikayetçi oldu.

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TUTUKLANDILAR

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.E. ve D.B.'yi bulundukları adreslerde kıskıvrak yakaladı. H.E.'nin yapılan üst aramasında 5 adet telefon, 1 adet powerbank ve kendi adına kayıtlı ve isimsiz 5 adet banka kartı, kendi adına 3 adet yabancı kimlik kartı, D.B.'nin ise evinde sakladığı bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve daha önce de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan D.B. ve H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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