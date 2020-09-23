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Mobil Dünya Kongresi, koronavirüs nedeniyle ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Dünya GSM Birliği (GSMA), İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Haziran 2021'e erteledi.

Mobil Dünya Kongresi, koronavirüs nedeniyle ertelendi

GSMA- Mobil Dünya Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, Kovid-19 salgınından dolayı geçen şubat ayındaki programı iptal edilen MWC'nin önceden planlanan 1-4 Mart 2021 yerine 28 Haziran-1 Temmuz tarihine ertelendiğini açıkladı.

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Basına açıklama yapan Hoffman, "MWC, öngörüldüğü gibi mart ayında yapılabilirdi ama aşı çalışmalarında daha ileri adımlar atılmasını sağlayacak bir tarihe ertelemeyi tercih ettik. Şu an itibarıyla sektörümüzdeki 100 büyük firmanın yüzde 78'i MWC'ye katılımını bildirdi. Bunun yüzde 80 veya yüzde 85'lere çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Takvim değişikliğinin sektör üyeleri tarafından çok olumlu karşılandığını dile getiren Hoffman, "Gelecek yılki MWC için hepimiz çok heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon avroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

AA

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