Modayı yakalamanızı sağlayacak Amazon üzerinden alabileceğiniz ürünler

İhtiyacınız olan her ürüne tek bir tıkla ulaşabiliyor olmak, bu yüzyılın en güzel avantajlarından biri olabilir! Biz de online alışveriş tutkunları için âdeta bir cennet olan Amazon'dan en şık giyim ürünlerinin yer aldığı bir listeyle geldik. Siz de daha fazla vakit kaybetmeden koleksiyona bakmak isterseniz böyle buyurun!

1. Zarafetinizle göz doldurmanızı sağlayacak: Moda Çelikler Yırtmaçlı Drapeli Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Moda Çelikler Yırtmaçlı Drapeli Elbise, siyahtan vazgeçemeyenler için şahane bir alternatif. Zamansız modeline hayran kalacağınız elbiseyi, şık akşam davetlerinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kısa balon kolları ve balıkçı yaka kesimiyle klasikleşen elbise, drape detayları ve yırtmacıyla güncel bir hâl almış. Belinizi daha ince gösterecek korse modeliyle kıvrımlarınızı ortaya çıkaran elbisenin size bambaşka bir hava katacağına eminiz.

2. Her dolapta olması gereken: Defacto Pullover Kazak

Defacto Pullover Kazak, pamukların içindeymişçesine rahat etmenizi sağlar. Ekstra konfor vadeden triko kumaşıyla günlük kullanım için ideal olan kazakla çabasız şekilde şıklığa kavuşabilirsiniz. Bisiklet yaka kesimiyle spor bir forma dönüşen model, enine çizgi detayları ve renk blokları sayesinde daha hareketli bir görünüm kazanmış. Stiline güvenen erkeklerin giymekten zevk alacağı kazağı; kadife, kumaş, keten ya da jean pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

3. Klasik şıklığı yakalayın: Moda Çelikler Önden Düğmeli Crop Bluz

Moda Çelikler Önden Düğmeli Crop Bluz, şık kombinler oluşturmanızı sağlayacak joker bir parça. Bluzun insanın içini açan rengiyle güneşi kıskandırırcasına parlayabilirsiniz. Her detayıyla eşsiz bir şıklığın kapılarını aralayan bluz, kruvaze yakası ve uzun balon kollarıyla nostaljik bir havaya bürünmüş. Korse detaylı belini düğmelerle hareketlendiren modeli, kusursuz bir şıklık için beyaz bir kumaş pantolon ya da jeanle kombinleyebilirsiniz.

4. Tiril tiril: Koton X Ece Sükan Örgü Detaylı Triko Kazak

Koton X Ece Sükan Örgü Detaylı Triko Kazak, zamansız modeliyle görenleri büyülüyor. Her sezon gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz kazak, kayık yaka modeliyle sizi çok daha zarif gösterir. Crop modeliyle günceli yakalayan kazak, delikli tasarımıyla nostaljik bir forma girmiş. Stilinizi güçlendirmek ve fark yaratmak için kazağın içine siyah bir büstiyer giyebilir, modeli mavi bir jeanle kombinleyebilirsiniz.

5. Kurtarıcı bir gömlek: U.S. POLO ASSN. Basic Erkek Gömlek

U.S. POLO ASSN. Basic Erkek Gömlek, her erkeğin dolabında olması gereken demirbaşlardan biri. Ofis şıklığında ya da günlük hayatta tercih edebileceğiniz gömlek, slim fit kesimiyle sizi çok daha ince gösterir. Çabasız şekilde hem cool hem şık görünmek için ideal olan gömlekle ani gelişen programlara hemen hazırlanabilirsiniz. Mavi gömleği, mevsime göre jeanler ya da keten şortlarla kombinleyebilirsiniz.

6. Daha cool bir görünüm için: Bombe Store Kargo Pantolon

Bombe Store Kargo Pantolon ile şıklığın kapılarını aralayın. Giydiğiniz andan itibaren üzerinizdeki duruşuna hayran olacağınız pantolon, stilinize bambaşka bir hava katacak. Lastikli bilek kısımları ve diz üstündeki cepleriyle hareketlenen pantolonu günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hâki rengiyle görenleri mest eden pantolonu, beyaz basic bir tişört ve spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

7. Kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayacak: Defacto Regular Fit Suni Deri Ceket

Defacto Regular Fit Suni Deri Ceket, sonbahar kombinlerinize ayrı bir boyut katacak. Size "Neden onu daha önce almamışım ki?" dedirtecek ceket, şık olduğu kadar konfor da vadediyor. Su itici kumaşı sayesinde yağmurlu günlerde de ceketi tercih edebilirsiniz. Kruvaze yaka kesimi ve oversize duruşuyla sizi kendine hayran bırakacak ceketi, beyaz balıkçı yaka bir kazak ve siyah jean ile kombinleyebilirsiniz.

8. Zamansız şıklık sunan: Koton Mini Kolsuz Elbise

Koton Mini Kolsuz Elbise ile davetlere kısa zamanda hazırlanabilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Siyah mini elbise sayesinde çok daha zarif bir görünüme kavuşmanız işten bile değil. Diz üstünde biten model, boyunuzu daha uzun gösterir. Kemeriyle kombinleyebileceğiniz elbise, bel kıvrımınızı ortaya çıkarır. Kolsuz ve balıkçı yakalı elbiseyi hem ofis şıklığında hem günlük hayatta tercih edebilirsiniz.

9. Kapitone desenin modası hiç geçmez: Defacto Kapitone Detaylı Oversize Ceket

Defacto Kapitone Detaylı Oversize Ceket, serin havalarda hem içinizi hem sizi ısıtacak. Stil sahibi kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken ceketi dilerseniz gömlek olarak da kullanabilirsiniz. Kapitone desenleriyle modası hiçbir zaman geçmeyecek ceket, tatlı mı tatlı rengiyle enerjinizi yükseltecek. Geniş cep detayları bulunan modeli, jean ya da kadife pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

10. Her dolapta mutlaka olmalı: Koton Kot Ceket

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Koton Kot Ceket ile çabasız şekilde çok daha cool görünmeye hazır mısınız? Ceketi giydiğiniz andan itibaren kombinlerinizi bir adım öne çıkarabilir, havalı bir tarz oluşturabilirsiniz. Oversize duruşuyla günceli yakalayan kot ceketi, gömlek olarak da kullanabilirsiniz. Siyah rengiyle kontrast yaratan metal düğmelerle hareketlenen modeli her renkle kombinleyebilirsiniz. Pamuklu kumaşı sayesinde rahatlığın zirvesini yaşayabileceğiniz ceket için "Keşke daha önce alsaymışım!" diyeceğinize eminiz.