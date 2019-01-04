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"Modern Family" dizisine RTÜK'ten ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

RTÜK, "beIN Series HD Comedy" kanalında yayımlanan "Modern Family" dizisine, evlilik dışı çocuk edinmenin olağan karşılandığı sahneler ve küfürlü söylemler nedeniyle 2 program durdurma ve idari para cezası verdi

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "beIN Series HD Comedy" kanalında yayımlanan "Modern Family" dizisine 2 program durdurma ve idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında "beIN Series HD Comedy" kanalında yayınlanan "Modern Family" dizisi görüşüldü.

Üst Kurul, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da belirtilen "Radyo ve televizyon yayınları, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ifadesi uyarınca diziyi inceledi.

Eşcinsel evlilik yaşayan fertlerin de yer aldığı dizide, ailedeki gençlerin evlilik dışı çocuk sahibi olması isteğinin aile tarafından olumlu karşılanarak desteklendiği, çocuğunun babasına sinkaflı ifadeler kullandığı tespit edildi.

"Modern Family" dizisini yayınlayan beIN Series HD Comedy kanalına yasaya aykırı içeriğinden dolayı 2 program durdurma ve idari para cezası verilmesine hükmeden Üst Kurul, cezayı, dizideki evlilik dışı çocuk edinmenin olağan karşılandığı sahnelerle küfürlü söylemler için uyguladı.

- Sağlık beyanıyla ürün satışı yapılan kanallara da ceza

Öte yandan Üst Kurul, sağlık beyanıyla ürün satışı yapılan kanallarla, tüketiciyi yanıltıcı yayınlara da ceza verdi.

Müzik Türk, Kanal İstanbul, Yalova, Plus TV, Yasin TV, Mega Müzik, Halk Euro, Hevi TV ve Mavi Karadeniz kanallarına, bu nedenle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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ceza RTÜK RTÜK'ten toplum ve aile değerlerini hiçe sayan yayınlara ceza

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