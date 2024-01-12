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Modern stillerin ve sıra dışı detayların kusursuz uyumu! işte 2024'ün dekorasyon trendleri

11.01.2024 16:31 | Son Güncelleme:
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Yeni yılı yaşadığımız şu günlerde yaşam alanımızda da değişiklik yapmanın tam zamanı! 2024, ev tasarımında göz alıcı ve ilham verici yeniliklerin çıkış yaptığı bir yıl olacak. Evinize yeni bir soluk getirmek için şimdi harekete geçmeye ne dersiniz? Sizin için yeni yılın yükselen dekorasyon trendlerini ve o trendleri yansıtan ürünleri seçtik, işte detaylar!

Modern stillerin ve sıra dışı detayların kusursuz uyumu! işte 2024'ün dekorasyon trendleri

Yeni yılın göz alıcı tasarım trendleri ile evini yenilemek isteyenleri böyle alalım! Modern stillerin ve sıra dışı detayların kusursuz uyumunu yaşamak isteyenler için bu yılın iç mekan tasarımında öne çıkan trendlerini araştırdık ve sizler için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Yaşam alanınızda modern ve minimalist bir atmosfer yaratıp konforlu bir alana sahip olmak isterseniz gelin detaylara geçelim.

Ev dekorasyonunda öne çıkan trendler neymiş önce ona bakalım!

  • Yeşil aslında uzun zamandır moda. Ama 2024 yılıyla birlikte ev dekorasyonunda yeşili daha baskın göreceğiz gibi görünüyor. Yeşil tonlarını duvar boyası, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da yeşil objelerle evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

  • Eskiden beyaz renkler çok modaydı. Şimdilerde ise ahşap renklere geçiş başladı. Toprak renklerine dönüşün başladığı son yıllardan sonra 2024 yılı artık bu geçişin en üst seviyesi. Jüt sepetler, ahşap sandalyeler gibi eşyaları bu sene artık her yerde göreceğiz.

  • Minimalizmin karşılığı olan maksimalist dekor, farklı eşyaları birleştirerek kullanmak demek. Maksimalist dekorasyonda bir sürü renk bir uyum içinde kullanılıyor. Denge ve uyum gözetilerek ortaya koyulan bu dekorasyonda tek bir stil yerine birçok farklı stil bir araya getiriliyor. 2024 yılında artık minimalizm yerine maksimalizm etkilerini çokça göreceğiz!

  • Vintage dokunuşlar dekorasyonları güzelleştiren detaylar. Dekorasyonu tamamlayan parçalar için vintage ürünleri tercih edebilirsiniz. Vintage parçalar, 2024 yılının favori ürünleri olmaya aday.

  • Katmanlı dekorasyon, 2024'ün favori tarzı olacak. Katmanlı evlerde, vintage dekor parçaları yeni dekor ürünleriyle birleştiriliyor.Bu katmanlamayı kolayca yapmanın yolu ise battaniye ve yastıkları bolca kullanmak. Battaniyeyi yatağa veya kanepeye koymak ya da yastıkları bol bol kullanarak katmanlı bir ev dekorasyonu yapılabilir.

  • Bu sene artık duvarlarda sade boyalar tarih oluyor. 2024 itibariyle artık duvarlarda hareket görmeye başlıyoruz. Duvarlarının boyayıp geçildiği döneminin bittiği yeni yılda artık duvarlarda çıta, duvar kağıdı ya da duvar resimleri bolca yer alıyor.

Trendleri öğrendiğimizde göre sizin için seçtiğimiz ürünleri görmeye ne dersiniz?

1. ÖZENEV Ölçü Seçenekli 2'li Kırlent Kılıfı

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ÖZENEV Ölçü Seçenekli 2'li Kırlent Kılıfı, kadife dokuya sahip olarak karşımıza çıkıyor. 45x45 cm ölçüsündeki kırlentler yeşilin en güzel tonlarında. Odanızın havasını değiştirmek için bu yeşil kırlent kılıfı ideal. Evinize yeşil bir dokunuş istiyorsanız değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

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2. Decoroom Yapışkan Folyo

Adsız tasarım - 2024-01-11T155701.433

Kendinden yapışkanlı Decoroom Duvar Kağıdı ile odanızın baştan aşağı değiştirmeniz mümkün. Mat koyu yeşil tonundaki bu kağıt, duvarlara çok yakışıyor. Uygulaması kolay yapışkan folyoyu kendiniz duvarınıza yapıştırabilir, yaşam alanınızın atmosferini anında değiştirebilirsiniz.

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3. WAHSHE Çok Amaçlı Dekoratif Hasır Sepet

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Jüt sepetler artık her yerde. Çeşit çeşit farklı modeli olan bu hasırlardan biri olan WAHSHE Çok Amaçlı Dekoratif Hasır Sepet asılabilen bir model. İçine canlı veya cansız bir bitki yerleştirebileceğiniz sepet odanıza çok farklı bir hava katacak, bizden söylemesi!

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4. Wow Chair Palace - Modern ve Ahşap Masa Sandalye Takımı

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Wow Chair Palace - Modern ve Ahşap Masa Sandalye Takımı; 2 sandalye, 1 bench ve 1 masadan oluşuyor. Ahşap rengindeki takım, modern bir görünüme sahip olmasının yanında oldukça da rahat. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar yanınızda olacak bu takım, yemek odanız için ideal.

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5. Nylife Hasır ve Makrome Rustik Avize

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Hasır ve makromeyi birleştiren Nylife Hasır ve Makrome Rustik Avize çok güzel duruyor. Salona çok yakışacak bu avizeyi başka odalarda da kullanmanız mümkün. Bu rustik avize püsküllü modeliyle odanın star parçası olacak. Bu avizeyi beğendiyseniz bir şans vermelisiniz.

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6. Eymense Golden Koltuk Takımı

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Maksimalist dekorda gösterişli mobilyalar olmalı. Eymense Golden Koltuk Takımı, beyaz renkli olsa da sadelikten uzak gösterişli bir takım. Rahat koltuk takımını başka objelerle tamamlayarak istediğiniz gibi bir salon düzenleyebilirsiniz.

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7. Goldfalez Zigon Sehpa

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Maksimalist dekorasyonda zıt renkler sıklıkla kullanılıyor. Abartılı mobilyaları farklı renklerle bir araya getirerek bu tarza uygun dekorasyon yapabilirsiniz. Goldfalez Zigon Sehpa yapmak istediğiniz dekorasyona uygun bir alternatif olabilir. Gold detayıyla da çok şık olan bu sehpalar eviniz için ideal.

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8. Potamia Söğüt Etnik Desenli Halı

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Desenli halılar son yıllarda oldukça moda. Potamia Söğüt Etnik Desenli Halı, 80x150 cm boyutuyla küçük büyük fark etmeksizin çoğu yaşam alanına uyum sağlıyor. Farklı renkleri bir araya getiren yapısıyla evinizin sevdiğiniz bir parçası olacak bu halıya bir şans vermeye ne dersiniz?

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9. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası

Adsız tasarım - 2024-01-11T160911.800

Duvar çıtaları bu sene çok moda. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası'nı istediğiniz renge boyayabilir ve evinizi güzelleştirebilirsiniz. 10 tane gelen duvar çıtası ile odanız çok güzel olacak. Bu duvar çıtaları ile dekorasyonunuzu tamamlamak için acele edin.

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10. GMMH Masa Saati

Adsız tasarım - 2024-01-11T161110.568

Vintage objeler bu yılın yükselen dekorasyon ürünleri arasında yer alıyor. GMMH Masa Saati de evinize nostalji bir atmosfer katmasının yanında oldukça havalı da duruyor. Evinizi güzelleştirecek masa saati antika severlerin favorisi olacak. Çalar saat olarak da kullanılabilen masa saati çok kullanışlı.

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Kaynak: Onedio

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