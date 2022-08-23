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Moleküler görüntüleme nedir? Hangi amaçla kullanılır?

23.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moleküler görüntüleme, nükleer tıpta insan vücudunun moleküler düzeyde görüntülenmesini hedefler. Hastalıklara özgü olarak yönlendirilmiş akıllı moleküller aracılığıyla radyoaktif özelliklerini de kullanarak gama kamera veya pet kamera gibi gelişmiş nükleer görüntüleme cihazları kullanılarak insan vücudu moleküler düzeyde görüntülenebilir.

Moleküler görüntülemenin, nükleer tıpta insan vücudunun moleküler düzeyde görüntülenmesini hedeflediğini belirten Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, moleküler görüntüleme hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Moleküler görüntüleme konvansiyonel olarak tıpta kullandığımız anatomik görüntülemede en önemli farklı, hastalıkların anatomik değişiklikler yaratmadan önce fizyolojik olarak yol açtığı değişikliklerin tespit edebilmesidir. Böylece hastalıkların tanı ve tedavisi erken evrede yapılabilmektedir.

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