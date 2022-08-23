Moleküler görüntüleme nedir? Hangi amaçla kullanılır?

Moleküler görüntülemenin, nükleer tıpta insan vücudunun moleküler düzeyde görüntülenmesini hedeflediğini belirten Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, moleküler görüntüleme hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Moleküler görüntüleme konvansiyonel olarak tıpta kullandığımız anatomik görüntülemede en önemli farklı, hastalıkların anatomik değişiklikler yaratmadan önce fizyolojik olarak yol açtığı değişikliklerin tespit edebilmesidir. Böylece hastalıkların tanı ve tedavisi erken evrede yapılabilmektedir.

