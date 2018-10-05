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Moskova yakınlarında yere çakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MİG-29 tipi bir askeri jet düştü.

Moskova yakınlarında yere çakıldı!

Rusya ordusuna ait MiG-29 savaş uçağı başkent Moskova'nın yakınlarda düştü.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan açıklamada, "Uçak Dmitrovskoye köyünde bir ormanda düştü. Bunun nedenleri araştırılıyor. İki pilot da kendilerini fırlatmayı başardılar" denildi.

Birleşik Uçak Şirketi, pilotların uçağı yaşam alanlarından uzaklaştırdıklarını ve bunun sonucunda uçağın insanların olmadığı bölgede düştüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre uçakta eğitim uçuşu sırasında yönetim sisteminde arıza yaşandı. Olayın nedenlerini araştırmak üzere özel komisyon kuruldu.

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Rusya Moskova uçak düştü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Amerikan uçağı olsaydı sevinirdim, Ama Ruslar komşumuz ÜZÜLDÜM. MIG 29a yazık oldu. Neyse ki pilotlar ölmemiş
uçuramıyorsunuz işte bırakın düşürüp durmayın
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