Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen, sanat, kültür, turizm ve spor alanlarında çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Türkiye Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Türk Hava Yolları tarafından desteklenen festivalin açılışı, bugün Moskova'da yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Festivali'nin, Rusya'da düzenlenen en büyük festivallerden biri olduğunu belirtti.

Rus halkının Türkiye'yi, özellikle de kültür ve turizm zenginlikleri açısından daha yakından tanıması için kültür ve tanıtma faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Samsar, "Türkiye'yi geçen yıl 6 milyon Rus turist ziyaret etti. Ama daha gelecek 140 milyon Rus turist var. Bu nedenle bu festivali düzenliyoruz. Tüm Rus vatandaşlarını misafir etmeye hazırız ve bekliyoruz." dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Rusya ve Türkiye'nin ikili ilişkiler bakımından tarihin en üst seviyesini yaşadığını vurguladı.