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  4. Motorla gelip ateş ettiler: CHP bürosuna gece saatlerinde silahlı saldırı! Kaymakamlıktan da açıklama geldi

Motorla gelip ateş ettiler: CHP bürosuna gece saatlerinde silahlı saldırı! Kaymakamlıktan da açıklama geldi

30.05.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir mahalle temsilciliği bürosuna silahla ateş açıldı. Dün gece yarısına doğru gerçekleşen saldırıyla ilgili CHP'den yapılan açıklamada büroya 5 el ateş edildiği bilgisine yer verildi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı da kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu saldırının motorlu 2 şahıs tarafından gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Motorla gelip ateş ettiler: CHP bürosuna gece saatlerinde silahlı saldırı! Kaymakamlıktan da açıklama geldi

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi’nde CHP’nin mahalle temsilciliği bürosuna silahlı saldırı olduğuna dair yazılı bir basın açıklaması yaptı.

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Yapılan açıklamada “Bugün saat 11.00 sıralarında ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Temsilciliği Bürosu’na silahla ateş açıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedi olarak sevk edilen güvenlik güçlerimizce çevredeki kamera kayıtları incelenmiş; olayın 29.05.2023 Pazartesi günü saat 22.40 sıralarında motorlu iki şahıs tarafından büronun kepenklerine 5 el ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Dün gece (29 Mayıs Pazartesi) saat 23.30 civarında Bağlarbaşı Mahallesi irtibat büromuza kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 el ateş edilmiştir. Büromuz o saatte boş olduğu için herhangi bir yaralanma ve herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemiştir. Yılmıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz. Çetelere, mafyalara boyun eğmeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
CHP silahlı saldırı

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