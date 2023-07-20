Motosiklette B sınıfı ehliyet karmaşası! Ceza üstüne ceza yediler

B sınıfı ehliyetle sadece 50 cc motorlar kullanılabiliyor fakat aynı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorların kullanılabileceği yönünde bir açıklama vardı. O ifade karmaşaya yol açtı. Henüz yasal düzenleme yürürlüğe girmedi. Aceleci davranan ve B sınıfı ehliyetle yol çıkanlara ceza üstüne ceza yağdı.

CEZA YEDİLER

B sınıflı ehliyet sahiplerinin 125 cc motor kullanabileceklerinin önünü açan uygulama henüz yasalaşmadı. Yasalaştığını zannedip yola çıkanlar ceza üstüne ceza yedi.

4 BİN TL PARA CEZASI VAR

Kanal D Haber'in haberine göre Avukat İyaz Çimen, "Bu gibi durumlarda yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin TL idari para cezası uygulanılması söz konusu" dedi.

